Şirket ortağı olanlar dikkat!
Şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta. SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ-Kur sigortalılığınız durur.
Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
İşyerinde mesaiye kaldığımızda mesai ücretlerimizi zamanında alamıyoruz. Mesaiye kalmayınca işten çıkarmakla tehdit ediliyoruz. Fazla mesai yapmak zorunda mıyız? Bu konuda ne yapmamız gerekiyor?
İş Kanunu'na göre, işçinin yazılı onayı olmadan işveren işçiye fazla mesai yaptıramaz. Fazla mesai onayı her yıl için ayrı alınır. Fazla çalışma yıllık 270 saatten fazla olamaz. Fazla çalışma ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi zorunludur. Ücretleriniz zamanında ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na bununla ilgili şikayette bulunabilirsiniz ya da iş sözleşmenizi haklı nedenle fesh ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmalıyım? 5...584292 Nolu SMS
Emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek SGK'nın yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin.
Yine ödemezse Çalışma Bakanlığı ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Yine ödenmez ise dava açabilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faizde talep edebilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. 5...288030 Nolu SMS
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
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