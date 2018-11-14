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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 14 Kasım 2018, Çarşamba

Doğum borçlanması primi artırıyor

1989 Mart ayında SSK'lı oldum, 5 sene ödedim. 1525 günüm var. Yaşım 60, nasıl emekli olabilirim? İki çocuğum var. Doğum tarihleri 1978-1979. 5...184859 Nolu SMS
1989 tarihli girişinizden dolayı 3600 günle emekli olabilirsiniz. Bunun için 3600 prim gün sayınızı tamamlamanız gerekir. Doğum borçlanması yapabilmeniz için doğumların işe girişinizden sonra olması gerekmektedir. Bu nedenle doğum borçlanması yapamıyorsunuz. 60 yaşınız tamamlanmış olsa da prim günü eksik olunca emekli olamazsınız. Bu nedenle eksik olan 2075 günün en az 1260 gününü SSK kapsamında çalışıp kalacak 815 günü de isteğe bağlı ödeyerek tamamlamaya gidebilirsiniz.

Özel bir işyerinde çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden iş başı belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen bu süre mesaimizden kesiliyor. Bu durumda muhasebe birimine hastaneden getirdiğimiz belgenin ne işe yaradığını soruyoruz. İşten atılmamanı sağlar diye cevap veriyorlar. Acaba bu ne kadar doğru bir uygulamadır? Eğer bir yanlışlık var ise hakkımızı hangi kanun ve esasa göre talep edeceğiz? Bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. M.K.
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedirler. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/ gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir. İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.

Ne zaman emekli olurum?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Doğum borçlanması primi artırıyor
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