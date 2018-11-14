Doğum borçlanması primi artırıyor
1989 tarihli girişinizden dolayı 3600 günle emekli olabilirsiniz. Bunun için 3600 prim gün sayınızı tamamlamanız gerekir. Doğum borçlanması yapabilmeniz için doğumların işe girişinizden sonra olması gerekmektedir. Bu nedenle doğum borçlanması yapamıyorsunuz. 60 yaşınız tamamlanmış olsa da prim günü eksik olunca emekli olamazsınız. Bu nedenle eksik olan 2075 günün en az 1260 gününü SSK kapsamında çalışıp kalacak 815 günü de isteğe bağlı ödeyerek tamamlamaya gidebilirsiniz.
Özel bir işyerinde çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden iş başı belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen bu süre mesaimizden kesiliyor. Bu durumda muhasebe birimine hastaneden getirdiğimiz belgenin ne işe yaradığını soruyoruz. İşten atılmamanı sağlar diye cevap veriyorlar. Acaba bu ne kadar doğru bir uygulamadır? Eğer bir yanlışlık var ise hakkımızı hangi kanun ve esasa göre talep edeceğiz? Bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. M.K.
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedirler. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/ gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir. İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.
Ne zaman emekli olurum?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? 5...127906 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çalışanın işten çıkartılma nedenleri 11 Kasım 2018, Pazar ■ Ali Bey, işlerin kötü gidip işverenin iflas etmesi ya da herhangi bir nedenle işi bırakma durumu haricinde çalışanın...
- İşe iade açabilmenin şartları 08 Kasım 2018, Perşembe İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı ödemediler. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? 5...543296...
- İşsizlik maaşı nasıl bağlanır? 07 Kasım 2018, Çarşamba 4.5 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip çıkmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşı almak için ne yapabilirim?...
- İşyeri dışındaki kavga çıkış nedeni sayılır mı? 05 Kasım 2018, Pazartesi Aynı işyerinde çalışan iki kişi işyeri dışında kavga ederse, işveren bunu bahane ederek bu kişileri tazminatsız...
- Trafik cezası işten çıkış nedeni mi? 02 Kasım 2018, Cuma Özel sektörde çalışmaktayım. İşyerinin tahsis ettiği arabayı şirketin özel işlerinde kullanmaktayım. Trafik cezası...
- Çalışanın işten çıkartılma nedenleri
- İşe iade açabilmenin şartları
- İşsizlik maaşı nasıl bağlanır?
- İşyeri dışındaki kavga çıkış nedeni sayılır mı?
- Trafik cezası işten çıkış nedeni mi?
- Maaşları elden almayın
- Çalışma süresi 11 saati geçemez
- Engelli personel gece çalıştırılabilir mi?
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir
- Emeklinin işe iade hakkı var