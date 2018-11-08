İşe iade açabilmenin şartları
İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır. Önce bu koşulları belirtelim. İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az altı ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az otuz işçinin çalışıyor olması gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. İşe iade davası açmak isteyen işçinin işten çıkarıldığı an ile kendisine tebliğ edildiği tarih farklı olduğu takdirde feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açmış olması gerekmektedir. Bir aylık sürenin kaçırılmış olması durumunda fesih kabul edilmiş/icazet gösterilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Sizde eğer saydığımız bu şartlara sahipseniz işe iade davası açabilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum?
Eşim 1961 doğumlu, Nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 gün primi var, yüzde 45 engelli raporu var. 5...831255 Nolu SMS
Eşiniz, 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
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