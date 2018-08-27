Kanunlara aykırı sözleşme geçersizdir
Kemal A.
Her ne kadar sözleşme serbestisi olsa da kanunlara aykırı olan sözleşmeler geçersizdir. Sözleşmeye kanuna aykırı hükümler konması durumda bu maddeler hükümsüz olacaktır ve kanun maddeleri uygulanacaktır.
21.06.1993 işe giriş tarihim.
3200 günüm, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var.
Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? 5...972585 Nolu SMS
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedirler. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1975 doğumluyum. 1990 yılından çıraklık okulu kaydım var.
Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe basladım. Primim 6300 gün. 5...940878 Nolu SMS
1997'deki başlangıcınız 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Priminiz tamam ancak emekli olabilmeniz için yaşa takılıyorsunuz.
Askerlik 1997'den önce ise borçlanıp bir yıl erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş tarihi 03.06.1997. 5...722743 Nolu SMS
25 yıl ve 5900 prim gün şartlarını tamamlayıp, 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026'da emekli olabilirsiniz.
Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise 15 gün borçlanıp, 20.12.2025'te emekli olabilirsiniz.
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- Kanunlara aykırı sözleşme geçersizdir
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