Sezonluk işlerde çalışanlar dikkat!
İşyerinde bir yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır. Haksız olarak işten çıkarıldığınız için kıdem tazminatınına hak kazanırsınız.
■ 01.01.1990 SSK sigorta girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? 15 senedir ayni iş yerinde çalışıyorum, kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? 5Ö177148 Nolu SMS:
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 tarihi olacaktır. İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından SGK 'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz.
■ Eşim ev hanımı sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 5Ö694542 Nolu SMS:
Sayın Okurum, çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır.
İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır.
Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir.
Bu nedenle aktif çalışma olmadan 4/a (SSK) primi ödemenizi tavsiye etmem.
Ne zaman emekli olurum?
■ 02.06.1973 doğumluyum. 1.12.2004 yılından beri esnaf Bağ- Kur'luyum. O zamandan beri bir fiil yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? 5Ö465753 Nolu SMS:
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor. Son 3,5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sezonluk işlerde çalışanlar dikkat!
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