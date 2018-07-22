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  1. Çalışılmayan yılları borçlanamazsınız
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Temmuz 2018, Pazar

45 saati aşan çalışma fazla çalışmadır

Özel sektör çalışanıyım. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de çok uzun değil mi? 5...134291 Nolu SMS
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü Maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi-işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır.
Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her 1 saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde 50 fazlasının yani 1.5 katının ödenmesi gerekir.

05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976'da sigortalı oldum. 21.03.1979'da askerlik yaptım. 1920 günüm var. Askerlik 610 gün. Ne zaman emekli olurum? 5...343233 Nolu SMS
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak, tamamladığınız tarihte emekli olursunuz.

Ne zaman emekli olurum?
01.04.1961 doğumluyum, başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? 5...776988 Nolu SMS
3600 günden emeklilik için 60 yaşı tamamlamalısınız. 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021'i beklemelisiniz. Ayrıca 5000 prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.
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