Belirtilen işler dışında çalıştırılırsanız
İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz.
Bunu mahkemeye de verseniz bir sonuç alamazsınız. Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda mahkemeye dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.
Asgari ücretten daha yüksek maaş alıyorum. İşverenim maaşlarınızı düşürdüm asgari ücret yaptım. Bir süre böyle ödeme yapacağım diyebilir mi? Böyle bir şey uygulamaya hakkı var mı? 5...639802 Nolu SMS
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
Ne zaman emekli olurum?
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986'da işe başladım, 2780 günüm var. 5...816483 Nolu SMS
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz.
Kısmi emeklilik için ise; 3600 prim günü tamamlayıp 01.03.2024'ü beklemelisiniz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. 5...288030 Nolu SMS
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
- Haberler
- Yazarlar
- ALİ ŞERBETÇİ
- Belirtilen işler dışında çalıştırılırsanız
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hastaneye gidenin ücreti 13 Temmuz 2018, Cuma Özel bir işyerinde çalışıyorum. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden iş başı belgemizi...
- Nafaka almak yetim aylığına engel değil 09 Temmuz 2018, Pazartesi Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz, kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşına girebilir...
- Yaş büyütmek erken emekli etmez 07 Temmuz 2018, Cumartesi Emekli olabilmem için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var. Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken...
- İki işte çalışmak yasak değil 04 Temmuz 2018, Çarşamba İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci...
- Sağlık primi ödemek emekli maaşını etkilemez 03 Temmuz 2018, Salı Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler...
- Hastaneye gidenin ücreti
- Nafaka almak yetim aylığına engel değil
- Yaş büyütmek erken emekli etmez
- İki işte çalışmak yasak değil
- Sağlık primi ödemek emekli maaşını etkilemez
- Hamile olduğu için işten ayrılanın tazminatı
- Fazla çalışma yapmak zorunlu değil
- Ücretsiz izinde mecburiyet yok
- İşten ayrılanların izin ücretleri
- Bayramda çalışana ek ücret