Hamile olduğu için işten ayrılanın tazminatı
İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanununa göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. İşçi bu durumda kendi isteği ile işten ayrılırsa tazminat alamaz ancak işveren iş sözleşmesini haklı bir neden olmadan sona erdirirse tazminat ödemek zorundadır.
İŞVEREN iş sözleşmemi bildirimsiz olarak feshetti. Kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? 5...010249 Nolu SMS
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir. İşverenin size ihbar tazminatı ödemesi gerekir.
ÖLEN babamdan maaş almaktayken evlendim ve tarafıma evlenme yardımı olarak toplu para verildi. Daha sonra boşandım ve babamın maaşını almaya devam ediyorum. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim? B.A.
Sizin evlenme yardımı diye tabir ettiğiniz ödeme Kanunda çeyiz yardımı diye geçmektedir. Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen ödemedir. Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan tarafınıza ikinci kez çeyiz yardımı yapılmaz.
NE ZAMAN EMEKLI OLURUM?
06.06.1969 doğumluyum. 18.05.1993 tarihinde memur olarak göreve başladım. 1990 yılında askere gitmiştim, 18 ay olarak onu da ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...753623 Nolu SMS
Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaş şartınız 2022 tarihinde dolacağından emekli olabileceğiniz tarih 06.06.2022 tarihi olacaktır.
24.06.1985 doğumluyum, 01.12.2006 tarihinde çaydan mütevellit Tarım Bağ-Kur'um var. Terk tarihim 01.05.2011, 02.05.2011 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım ve halen devam etmekteyim. Bu veriler doğrultusunda ne zaman emekli olabilirim?Ali HACIBEKİROĞLU
2006 yılındaki girişinize 7000 gün ve 60 yaş şartlarından tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve yine 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 gün ödemeli ve 60 yaşınızı tamamlamalısınız.
DOĞUM tarihim 1970, ilk işe girişim 15.12.1989, ayrıca askerliğimi 1990 yılında yaptım. 550 gün askerlik borçlanması yapacağım. Toplamda 2900 günüm var. 550 günde askerlik 3450 gün ediyor. Ne zaman emekli olabilirim? Murat ARSLANTÜRK
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 2022 yılında 52 yaşınız tamamlanacak ancak prim gün sayısının tamamlanması 2075 gün yani 5 yıl, 9 ay gibi bir süreye ihtiyaç var. Bu nedenle prim gün sayınızı tamamlamanız gerekiyor. Bu hesaplama askerliği ödediğiniz varsayılarak yapılmıştır.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Hamile olduğu için işten ayrılanın tazminatı
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