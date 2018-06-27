Fazla çalışma yapmak zorunlu değil
İşverenim fazla çalışma yapmayanı işten çıkartacağını söylüyor. Yasal haklarım var mı? Varsa nelerdir? 5...168287 Nolu SMS
İşyerinde işveren fazla çalışma yaptırmak istediği zaman işçinin yazılı onayını almak zorundadır. İşçi onay vermezse fazla çalışma yaptıramaz.
İşveren, fazla çalışma yapmadığı için işçiyi işten çıkarırsa çalıştığı dönem için ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Kıdem ve ihbar tazminatının hesabında, çalıştığınız süreler toplamı dikkate alınarak son ücret üzerinden ödeme yapılır.
Özel bir şirkette çalışıyoruz. Son üç aydır bazı arkadaşlar maaşını alıyor, bazılarımız alamıyoruz. Bu şekilde daha ne kadar çalışırız bilemiyorum. İşten çıksak tazminat alabilir miyiz? 5...042921 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; işçiye ücreti kanun hükümleri veya sözleşme hükümlerine uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh etme ve tazminatını alma hakkı vardır. Bu durumda işçinin, iş sözleşmesini fesh ettiğini noterden göndereceği ihtarname ile işverenliğe bildirerek tazminatını talep etmesi gerekir. İşveren bu ihtarnameye rağmen tazminatını ödemez ise ya iş mahkemesine dava açacaksınız ya da Çalışma Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçesi vereceksiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
29.06.1991 tarihinde askere gittim. 16.09.1992 tarihinden itibaren Bağ-Kur'luyum. Ne zaman emekli olabilirim? Doğum tarihim 1971'dir. 5...447453 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 53 yaşa tabisiniz. 16 aylık askerlik borçlanması ile 52 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılında emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Fazla çalışma yapmak zorunlu değil
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