İşten ayrılanların izin ücretleri
Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. Kendi ayrıldığı için tazminat ödemeyeceğiz.
Tazminatsız işten ayrılan işçiye geriye dönük izin parası ödeyecek miyiz? 5...768557 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar, yani 3 sene çalışmış ise ve hiç izin kullanmamış ise 42 günlük ücreti tutarında izin parası ödenmesi gerekir.
1956 doğumluyum, 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim. 2009 yılına kadar 13 yıl, 10 ay hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? 5...117727 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl primi ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir. 58 yaşınızı tamamlamışsınız. Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir. 5400 prim günü tamamlarsanız hemen kısmi (yaştan) emekli olursunuz. Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için en az 5400 gün prim ödemek gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
SSK başlangıç 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum 4865 primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...133912 Nolu SMS
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.
585 gün daha öderseniz prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022'de dolacağından emeklilik tarihi 26 Nisan 2022 olacaktır.
01 Ocak 1972 doğumluyum, 1994/1 Temmuz'da SSK'lı başladım, 7300 günüm var, halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? 5...4487 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. İşe girişiniz askerden sonra ise 1.5 aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 54 yaşınızın dolacağı 01.01.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- İşten ayrılanların izin ücretleri
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