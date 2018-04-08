Elden ödenen maaş ispat gerektirir
İş kanununa göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği içinde devlet tarafından cezalandırılır. Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamazsınız gerekir. Bunu ispatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız.
■ Ali Bey, ben doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? H.İ.Ç.
Sayın Okurum, çalışma gücünün % 60 ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler.
Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü % 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar. Siz doğuştan özür veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan özür durumunuzdan başka hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı.Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997 'de askere gittim. 5..322573 Nolu SMS:
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
■ 22.01.1974 doğumluyum. 12.04.1999 tarihinde isteğe bağlı bagkur girişim var. Askerligi borçlanmadım. 2016 yılında EK-5 tarım sigortasına geçtim. Günüm ve hizmet yılım ne zaman biter? Ek 5 tarım sigortasını 3.5 yıl yatıracağız. 18 yıllık sigortalıyım. Lütfi GÖKKAYA
1999 tarihli girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Sadece 5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5900 prim günü tamamlayarak 57 yaşınızın dolacağı 22.01.2031 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- Elden ödenen maaş ispat gerektirir
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