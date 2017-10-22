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  1. İşsizlik aylığının bağlanması
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 22 Ekim 2017, Pazar

Geçim indirimi ödenmesi zorunlu

Ben bir özel şirkette çalışıyorum. Şimdiye kadar çalıştığım firmalar her nedense hakkımız olan Asgari Geçim İndirimini ödemek istemiyorlar ve ödemiyorlar. Bu konuda ne yapabilirim? 5...8261 Nolu SMS:
İşveren asgari geçim indirimi çalışanlara aylık olarak ödemek zorundadır. Eğer asgari geçim indiriminin ödenmediğini düşünüyorsanız işverenin bağlı bulunduğu vergi dairesine şikayette bulunabilirsiniz.

Ali bey, Genel Sağlık Sigortası ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...148 Nolu SMS:
Sayın Okurum, sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamazlar. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması engel doğurur mu? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı? 5...643835 Sayın Okurum, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok.
Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
05.04.1969 doğumluyum, 01.07.1985 sigorta girişliyim, 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz.
Yaş haricindeki şartlar oluşmuş. 49 yaşınız 2018 yılında dolacak. Bu durumda 05.04.2018 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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