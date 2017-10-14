Elden ödeme yasal değildir
İşverenin size elden ücret ödemesi yasal değildir. İşveren çalışanına bu şekilde ödeme yaparsa devletin vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet vermiş oluyor. Sizin de kıdem tazminatınız ve emekli aylığınız hesaplanırken asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Dolayısı ile siz de emekli olurken düşük emekli aylığına bağlanmış olacaksınız. İş Kanunu'nun 24. maddesine göre, işveren kanun ve iş sözleşmesinde belirtilen şartlara göre işçinin ücretini hesap edip ödemezse işçinin haklı fesih durumu doğar.
Şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur sigortalısıyım. Bağ-Kur emekliliği bayağı zor, 25 yıl ödemek gerekiyor. Bu nedenle SSK'ya geçmeyi düşünüyorum. Fakat şirket ortaklığımı bırakamıyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Ne yapabilirim? 5...430583 nolu SMS
Şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta. SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ-Kur sigortalılığınız durur. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz. Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz. Dolayısı ile eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem bulunuyor. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım ve ödemedim. Acaba ben ne zaman emekli olabilirim? 5...181067 nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Temmuz 2020 tarihinde 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 tarihi olacaktır.
14.09.1959 doğumluyum. İşe girişim 10.12.1999 tarihindedir. 4000 gün primim bulunuyor. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim? Fatma SEL
İşe girişinize göre 58 yaş ve 7000 prim gün şartlarından tam emeklilik, 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günden kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Yaş şartınız tamamlanmış. 500 gün daha prim ödeyip 10.12.2024 tarihinde kısmi emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Elden ödeme yasal değildir
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