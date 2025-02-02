ALİ ŞERBETÇİ

■ Emekliyim, başvuru yaptığım banka veya finansal kuruluş promosyon ödemesi yapmıyor, nasıl bir yol izlemeliyim?

SGK, emeklilere promosyon ödemesi yapmak isteyen bankalar ve finansal kuruluşlarla "promosyon protokolü" imzalamaktadır. Bu protokole taraf olan bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapmayı taahhüt etmektedir.



SGK ile "promosyon protokolü" imzalayan bankaların ve finansal kuruluşların listesine (https:// www.sgk.gov.tr/Content/ Post/812d1252-f79e-4b39- b39c-cce3608152bf/Banka- Listesi-2024-12-26-11-31-01) linkinden ulaşabilirsiniz.



Özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olan protokole taraf olmayan bankaların veya finansal kuruluşların, hukuken promosyon ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.



■ Emekli aylığı alınan banka nasıl değiştirilir?

Emekli aylığının ödenmesine aracılık eden banka veya finansal kuruluş "promosyon protokolü"ne taraf değilse ve size promosyon ödemesi yapmıyorsa, SGK'nın internet sitesinde "promosyon protokolü" imzalayan bankaların güncel listesini kontrol ederek banka değişikliği yapabilirsiniz.



Bu değişikliği yapabilmeniz için; aylığınız karşılığında kredi kullanmamanız (kredili mevduat hesabı olup bu hesabı kullanmayanlar ile kredi kartı hariç), kendi isteğiniz ve rızanız ile buna ilişkin taahhütname, virman-takas-mahsup talimatı imzalamamanız ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorununuzun bulunmaması gerekmektedir.



■ Aylık taşıma talebinde bulunmalısınız.

Aylık taşıma talebinin tarafınızca yapılması gerekmektedir. Talebiniz bekletilmeden sistemden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.



Bahse konu şartları sağlamanız durumunda, aylık taşıma talebinizi Sosyal Güvenlik Merkezlerine veya bankaya gitmeden e-Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.



■ Emekli olmadan önce kullanılan kredi banka değişikliğini engeller mi?

Emekli olmadan önce kullanılan kredi borcu banka değişikliğine engel olmamaktadır. Ancak kredi kullanımında bankanız ile tarafınız arasında imzalanan sözleşmede banka değişikliğini engelleyebilecek düzenlemeler öngörülmüş olabilir.



■ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devlet memuru olarak çalışmaktayım. Tarih bölümü mezunuyum. YKS soru bankası kitabı yazmak istiyorum. Telif ücreti alabilir miyim? Kitabın yayınlanması için çalıştığım bakanlıktan izin almak zorunda mıyım?

Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması mümkün mü? H.T.

Devlet memurlarının gizli bilgileri bulundurmamak koşuluyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabilmesi mümkün. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki bu tür faaliyetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesine aykırılık teşkil etmemektedir. 657 sayılı Kanun'da devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmamakta.

Telif ücreti için sözleşme imzalamanızda bir sıkıntı yok.



İŞ YERİNDE DEDİKODU YAPAN TAZMİNATSIZ ÇIKARTILABİLİR Mİ?

■ İş yerinde dedikodu yapmak haklı fesih sebebi oluşturur mu? Dedikodu yapan çalışan işten çıkartılır mı? A.A

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 01.07.2019 tarih ve E: 2017/12550, K: 2019 /14617 sayılı kararında "...............dost hayatı yaşadıklarına dair dedikodular yaptığı ve bu husunun yönetime intikal ettiği anlaşılmaktadır.



Davacının bu davranışı 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-d maddesi gereği iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup işverene haklı fesih imkanı vermektedir.

İş akdi haklı olarak feshedilen davacının tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede; iş yerinde işçinin dedikodu yapması işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir. Çalışanların çalışma arkadaşları hakkında dedikodu üretmesi, iş yerinin çalışma düzenini bozduğunu ve işin devamlılığını zorlaştırdığını doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilendiğini göstererek işveren tarafından haklı fesih işlemini gerçekleştirebilir. İşçinin bu şekildeki davranışı ispatlamak kaydıyla işverene tazminatsız bir şekilde işçiyi işten çıkartma hakkı tanımaktadır.

KAMUDA MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

■ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 adet Milli Emlak Denetmen Yardımcısı alıyor. Başvurular;

09/02/2025 Pazar günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.



■ Gebze Teknik Üniversitesi'ne 15 sözleşmeli personel alacak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Psikolog, Diyetisyen, Destek Personeli( Temizlik) Destek Personeli (Şoför) unvanlarında yapılacak alımın son başvuru tarihi 12 Şubat 2025.

■ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 itfaiye eri alacak. Başvurular 10/03/2025 tarihinde başlayıp 14/03/2025 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapılabilecek.



■ Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne 56 sözleşmeli personel alınacak. Hemşire, Büro Personeli, Destek Personeli (Hizmetli), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri), Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri), Tekniker (Elektronik Teknolojisi Teknikeri/ Elektrik -Elektronik Teknikeri), Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni), Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında yapılacak alım için başvurularda son tarih 9 Şubat 2025.