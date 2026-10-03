Abdullah Ercan

Valla ne umduk, ne bulduk... Milli Takımımızdan bir reaksiyon bekliyorduk. Özellikle İtalya maçının ardından futbolcularımızın yaptığı açıklamalar bize umut vermişti. Sahada daha istekli, daha mücadeleci bir takım göreceğimizi düşünüyorduk.

Ama Belçika maçında tam tersi bir tabloyla karşılaştık. Milli Takım sahada savunma yapamadı. İleri çıkamadı. Rakibe karşılık veremedi. Mücadele gücü düşük bir takım izledik. Kısacası beklediğimiz reaksiyonu göremedik. Artık birilerinin bu faturayı ödeme zamanı geldi. Çünkü bu kafa ile Milli Takımımızın ileriye gitmesi çok zor. Hem teknik anlamda hem de oyuncu tercihleri konusunda bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. A Ligi'ne çok zorlanarak çıktık.

Şimdi ise B Ligi'ne düşme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Üstelik bu ihtimal hiç de uzak görünmüyor. Geldiğimiz noktada artık puan almayı değil, farklı yenilmemeyi konuşuyoruz.

Bu bile başlı başına ciddi bir alarm. Eski bir milli futbolcu olarak emeği geçen herkese teşekkür ederim... Ancak futbolun doğasında değişim vardır. Bence o noktaya geldik. Çok hızlı karar vermeliyiz.

Teknik heyet ve oyuncu kadrosu konusunda gerekli adımlar atılmalı. Çünkü önümüzde önemli bir süreç var. Mart ayında Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. O zamana kadar Milli Takım'ın toparlanması gerekiyor. Milli Takım için artık bahane değil, çözüm zamanı.