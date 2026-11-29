Denizli Merkezefendi'de iş insanı Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "ÖLDÜRMEYİ PLANLADIK AMA O GÜN YAPMAYACAKTIK" Tutuklanan Asiye Karagöz'ün ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü öğrenildi. Karagöz, eşinin iş gezisine çıkacağını söyleyerek evden ayrılmasının ardından arkadaşlarını eve çağırdığını belirtti. Fedai Karagöz'ün sabaha karşı beklenmedik şekilde eve dönmesi üzerine tartışma yaşandığını anlatan Asiye Karagöz, ifadesinde şu sözleri kullandı: "Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince, tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık."

Fedai Karagöz cinayetinde tutuklanan eşi Asiye Karagöz'ün ifadesinde cinayetin önceden planlandığını söylediği öğrenildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) BANKA ŞİFRELERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN DARBETMİŞLER Cinayet şüphelilerinden Muhammet Balcı'nın ifadesi, Fedai Karagöz'ün ölmeden önce yaşadıklarına ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Balcı, Karagöz'ün eve geldiğinde kendilerini gördüğünü ve aralarında kavga çıktığını anlattı. Denizlide Fedai Karagözün cinayetinde itiraf! Polisi görünce bayılma numarası: Komşuların duyduğu çığlıklar skandalı ortaya çıkardı Şüpheli, Karagöz'ün ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra parasının yerini ve banka hesaplarına ilişkin bilgilerini öğrenmek amacıyla darbettiklerini söyledi. Muhammet Balcı, ifadesinde cinayeti şu sözlerle anlattı: "Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük."