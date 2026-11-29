Denizli'deki vahşette miras pazarlığı! Fedai Karagöz cinayetinde tutuklu eşten kan donduran itiraf: Öldürmeyi planladık
Denizli'de 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldüğü cinayetin perde arkasında miras planı çıktı. Eşi Asiye Karagöz ile Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan'ın tutuklandığı soruşturmada, şüphelilerin ifadeleri cinayetin nasıl işlendiğini ortaya koydu. Asiye Karagöz'ün eşini öldürmeyi önceden planladıklarını söylediği, Muhammet Balcı'nın ise Karagöz'ün banka şifrelerini öğrenmek için darbedildiğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlıların cinayetin ardından mal varlığını paylaşmak üzere anlaştıkları belirtildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai Karagöz cinayetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Alparslan Mahallesi'ndeki evinde darbedilip boğularak öldürülen Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan tutuklandı. Yeni Asır'ın haberine göre şüphelilerin, Karagöz'ü öldürdükten sonra miras kalacak mal varlığını paylaşmak üzere anlaştıkları belirlendi. Asiye Karagöz'ün cinayeti önceden planladıklarını kabul ettiği, Muhammet Balcı'nın ise iş insanının para ve banka hesaplarına ulaşabilmek için işkence yaptıklarını anlattığı öğrenildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU
Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı bir evden gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Adrese gelen ekipler, 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı, darbedilmiş ve hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İş insanının darbedilip boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz ile Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan gözaltına alındı. Üç şüpheli daha sonra tutuklandı.
CİNAYETİN ARKASINDAN MİRAS PLANI ÇIKTI
Yeni Asır'ın haberine göre, şüphelilerin ifadeleri cinayetin önceden planlandığı iddiasını ortaya çıkardı.
Muhammet Balcı, ifadesinde Asiye Karagöz'ün eşinin öldürülmesi karşılığında kendilerine yüklü miktarda para vereceğini söylediğini öne sürdü. Balcı ayrıca Karagöz'ün ölümünden sonra miras kalacak mal varlığını da paylaşmak üzere anlaştıklarını anlattı.
"ÖLDÜRMEYİ PLANLADIK AMA O GÜN YAPMAYACAKTIK"
Tutuklanan Asiye Karagöz'ün ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü öğrenildi.
Karagöz, eşinin iş gezisine çıkacağını söyleyerek evden ayrılmasının ardından arkadaşlarını eve çağırdığını belirtti.
Fedai Karagöz'ün sabaha karşı beklenmedik şekilde eve dönmesi üzerine tartışma yaşandığını anlatan Asiye Karagöz, ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince, tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık."
BANKA ŞİFRELERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN DARBETMİŞLER
Cinayet şüphelilerinden Muhammet Balcı'nın ifadesi, Fedai Karagöz'ün ölmeden önce yaşadıklarına ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.
Balcı, Karagöz'ün eve geldiğinde kendilerini gördüğünü ve aralarında kavga çıktığını anlattı.
Şüpheli, Karagöz'ün ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra parasının yerini ve banka hesaplarına ilişkin bilgilerini öğrenmek amacıyla darbettiklerini söyledi.
Muhammet Balcı, ifadesinde cinayeti şu sözlerle anlattı: "Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük."
"TEK ÇARESİNİN ÖLDÜRMEK OLDUĞUNU KONUŞTUK"
Tutuklanan şüphelilerden Bilge Küçükaycan da ifadesinde cinayet öncesinde yapılan konuşmaları anlattı. Küçükaycan, Asiye Karagöz'ün eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söylediğini belirtti.
Asiye Karagöz'ün eşinden kurtulmasının tek yolunun onu öldürmek olduğunu aralarında konuştuklarını ifade etti.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Fedai Karagöz'ün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan tutuklandı. Cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli süreç devam ediyor.