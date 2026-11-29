Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki balık restoranında garsonluk yapan Emin Keskin'in 7 bin lirası çalındı. Cuma namazı saatindeki yoğunlukta cüzdanını servis çekmecesine bırakan Keskin, müşteriye hamsi tava servis ettikten sonra diğer masalarla ilgilenmeye gitti. Bu sırada şüpheli, cüzdandaki parayı alıp cüzdanı çekmeceye geri bıraktı.