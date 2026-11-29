Kayseri'de pes dedirten hırsızlık! Hamsi tava yedi, hesabı garsondan çaldığı parayla ödedi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir balık restoranında pes dedirten bir hırsızlık yaşandı. Garsonun cüzdanındaki parayı çalan şüphelinin yemek hesabını ödeme şekli şaşkına çevirdi. Olayın perde arkası güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki balık restoranında garsonluk yapan Emin Keskin'in 7 bin lirası çalındı. Cuma namazı saatindeki yoğunlukta cüzdanını servis çekmecesine bırakan Keskin, müşteriye hamsi tava servis ettikten sonra diğer masalarla ilgilenmeye gitti. Bu sırada şüpheli, cüzdandaki parayı alıp cüzdanı çekmeceye geri bıraktı.
350 liralık hesabı da çaldığı parayla ödeyen şüpheli, "Balık çok güzel olmuş" diyerek restorandan ayrıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı fark eden Keskin, polise şikâyetçi oldu. Çalınan parayı kredi borcunu ödemek için biriktirdiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi.
Haber: Ali Altuntaş
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam