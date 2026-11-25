İstanbul Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

BEYOĞLU'NDA ULAŞIMA KAPALI OLACAK YOLLAR

Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.

Ulaşıma Kapatılacak Yol / Bölge Kapsam Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölüm Taksim Meydanı Büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol Refik Saydam Caddesi Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi ile kesişimi Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi yönüne giden yollar Kumbaracı Yokuşu İstiklal Caddesi yönüne giden yollar Turnacıbaşı Caddesi İstiklal Caddesi yönüne giden yollar Meşelik Sokak İstiklal Caddesi yönüne giden yollar Sadri Alışık Sokak İstiklal Caddesi yönüne giden yollar Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol Taksim Tünel Girişi İstiklal Caddesi yönüne giden yol Tak-ı Zafer Caddesi Ulaşıma kapalı olacak Mete Caddesi İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölüm Uygulama Saati Saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.