İstanbul Üsküdar'da faciadan dönüldü: Freni boşalan kiremit yüklü TIR evin bahçesine daldı
İstanbul Üsküdar'da park halindeyken freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, kontrolden çıkarak bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren TIR'ın ön kısmında ve evin bahçe duvarında hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde park halindeki kiremit yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket ederek bir gecekondunun bahçesine girdi.
Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, 43 FY 900 plakalı TIR bahçe duvarını yıktı.
FRENİ BOŞALAN TIR BAHÇE DUVARINI YIKTI
İddiaya göre, Mustafa Düzgünman Caddesi üzerinde park halinde bulunan kiremit yüklü TIR'ın freni henüz belirlenemeyen nedenle boşaldı.
Kendiliğinden hareket etmeye başlayan araç, yol kenarındaki gecekondunun bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren TIR'ın ön kısmında hasar oluştu.
POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.
TIR'IN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bahçe duvarını yıkarak gecekondunun bahçesine giren TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.