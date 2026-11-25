İddiaya göre, Mustafa Düzgünman Caddesi üzerinde park halinde bulunan kiremit yüklü TIR'ın freni henüz belirlenemeyen nedenle boşaldı.

Park halindeki TIR kontrolden çıkarak gecekondunun bahçesine girdi. (Foto: DHA)

POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.