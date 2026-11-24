Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından bir evin kurşunlanması ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin babasına ait fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakılmasıyla ilgili soruşturmada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, aralarında 18 yaşındaki M.A.'nın da bulunduğu 2'si çocuk toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakılmasıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: DHA)

İzmit'te ev kurşunlama ve fırın önüne el bombası bırakılması olaylarına ilişkin soruşturma sürüyor. (Foto: İHA)

BABASININ FIRININA PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI BIRAKILDI

Silahlı saldırıdan 3 gün sonra, 20 Kasım sabahı bu kez Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir fırının önünde el bombası bulundu. M.A.'nın babasına ait olduğu belirtilen fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakıldığı belirlendi.

El bombasının patlamaması olası bir faciayı önledi.

Bu gelişmenin ardından iki olay arasındaki olası bağlantının araştırılması için soruşturma genişletildi.