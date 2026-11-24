Sosyal medya kavgası saldırıya dönüştü! Kocaeli'de pimi çekilmiş el bombası paniği: 2'si çocuk 8 şüpheli adliyede
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sosyal medya tartışmasıyla başlayan husumet, silahlı saldırı ve el bombası paniğine dönüştü. Tartıştığı arkadaşının evine ateş açtıktan sonra yurt dışına kaçan 18 yaşındaki M.A.'nın babasına ait fırının önüne 3 gün sonra pimi çekilmiş el bombası bırakıldı. Bombanın patlamaması olası bir faciayı önlerken, iki olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2'si çocuk 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından bir evin kurşunlanması ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin babasına ait fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakılmasıyla ilgili soruşturmada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, aralarında 18 yaşındaki M.A.'nın da bulunduğu 2'si çocuk toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Olay, 17 Kasım gecesi İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. (18), sosyal medya üzerinden tartıştığı arkadaşının evine giderek tabancayla ateş açtı.
Silahlı saldırıda yaralanan olmazken, M.A. olayın ardından yurt dışına kaçtı.
BABASININ FIRININA PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI BIRAKILDI
Silahlı saldırıdan 3 gün sonra, 20 Kasım sabahı bu kez Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir fırının önünde el bombası bulundu. M.A.'nın babasına ait olduğu belirtilen fırının önüne pimi çekilmiş el bombası bırakıldığı belirlendi.
El bombasının patlamaması olası bir faciayı önledi.
Bu gelişmenin ardından iki olay arasındaki olası bağlantının araştırılması için soruşturma genişletildi.
YURT DIŞINDAN DÖNÜP SİLAHIYLA TESLİM OLDU
Arkadaşının evine ateş açtıktan sonra yurt dışına çıkan M.A., Türkiye'ye geri dönerek saldırıda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, evin kurşunlanması ve fırının önüne el bombası bırakılması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
2'Sİ ÇOCUK 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.A.'nın da aralarında bulunduğu, 2'si çocuk toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Evin kurşunlanması ile fırının önüne el bombası bırakılması arasındaki bağlantının belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.