İzmir Alsancak'ta optik mağazasında hırsızlık: Su ikram ettiği şüpheli 25-30 bin liralık iki gözlüğü aldı
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki optik mağazasında dün saat 12.00 sıralarında yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünün çalınmasına ilişkin iş yeri sahibi Ecem Apaydın yaşananları anlattı. Eşi güvenlik kamerasından hırsızlığı fark ederken, şüphelinin kimliğinin yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam