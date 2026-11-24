İzmir Karaburun’da baba ve oğlu ormanda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Aksaray-Nevşehir yolunda yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı

Sakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Zeynep Asan hayatını kaybetti, sürücüye ev hapsi

Sakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Zeynep Asan hayatını kaybetti, sürücüye ev hapsi