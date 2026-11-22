Muğla Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD sarsıntının detaylarını paylaştı
Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem dikkat çekti. AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaydedilen sarsıntının merkez üssünü ve derinliğini açıkladı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 23 Kasım 2026 tarihinde saat 02.42.48'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,2 (Mw) olarak ölçüldü.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 9,43 KİLOMETRE
Depremin merkez üssünün 36.78767 kuzey enlemi ve 26.56167 doğu boylamında olduğu açıklandı. Yerin 9,43 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre uzaklıkta kaydedildiği belirtildi.
AFAD DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI
AFAD tarafından açıklanan depreme ilişkin veriler şöyle:
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam