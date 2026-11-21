Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Caddedeki 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda bulunan bazı kişiler mahsur kaldı.

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü (Foto: İHA) EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince binadan kurtarılan kişiler, kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi. İstiklal Caddesi'nde yangın: Tramvay durdu