İstiklal Caddesi'nde yangın paniği: Mahsur kalanlar kurtarıldı
İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda bulunan bazı kişiler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, yangın müdahale sonucu söndürüldü.
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Caddedeki 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda bulunan bazı kişiler mahsur kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince binadan kurtarılan kişiler, kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangına müdahale ederek söndüren ekipler, binada başka birinin olup olmadığını tespit etmek için arama yaptı.
Öte yandan, caddede gezen turistlerin bina çevresinde toplanarak yangın söndürme çalışmalarını izlediği görüldü.