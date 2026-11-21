Erzurum'da scooterlı soygun girişimi! Maskeli saldırganlar iki kardeşe kurşun yağdırdı: Esnaf böyle yakaladı
Erzurum Kuyumcular Çarşısı’nda elektrikli scooterla gelen maskeli iki silahlı şüpheli, kuyumcu dükkânını soymaya kalkıştı. Soygun girişiminde iş yeri sahibi Cüneyt ve Cem Özolti kardeşler yaralanırken, kaçmaya çalışan şüpheliler esnafın müdahalesiyle yakalandı. Öfkeli kalabalığın arasından polis ekiplerince çıkarılan şüpheliler gözaltına alındı.
Olay, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Erzurum'daki Kuyumcular Çarşısı, Taşmağazaları Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli scooterla çarşıya gelen maskeli iki şüpheliden biri, elindeki silahla kuyumcu dükkânına girdi. Silah tehdidiyle iş yeri görevlisinden tezgahtaki altınları poşete koymasını istedi.
GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜLER, AŞAĞI İNDİLER
O sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan kuyumcu sahibi Cem ve Cüneyt Özolti kardeşler, güvenlik kamerasından soygun girişimini fark etti. Hemen aşağı inen kardeşler, silahlı saldırganın hedefi oldu. Şüphelinin açtığı ateş sonucu iki kardeş yaralandı. Kardeşlerden birinin kalp bölgesinden, diğerinin ise göğsünden vurulduğu belirtildi. Kurşunlardan biri kuyumcunun karşısındaki mağazanın camına da isabet etti.
Yaralı kardeşler kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ESNAF SALDIRGANIN KAÇMASINA İZİN VERMEDİ
Silahlı saldırgan kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, olayın ardından toplanan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheliyi müdahaleyle bölgeden çıkardı. Şüpheliler gözaltına alındı.
"SOYGUNCU MASKELİYDİ"
Olayı gören esnaf Emre Aydoğan, yaşananları şöyle anlattı:
"Soyguncu iki komşumuza silah sıktı, hırsızın yüzünü görmedim. Onlar da kendini korumak amaçlı soyguncunun üstüne gitti. Öyle bir talihsiz olay oldu. Soyguncu maskeliydi."
"BİRİNİ KALBİNDEN DİĞERİNİ GÖĞSÜNDEN VURMUŞ"
Silahlı saldırgana müdahale eden esnaf Muhammet Gürler ise saldırganın yakalanma anını şu sözlerle aktardı:
"Kapının önüne çıktığımızda silahlı saldırgan iki kardeşe sıktı, biz de koşarak müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik. Soyguncu maskeliydi, elini kolunu sallayarak geldi, çarşımızda önlem yok. İki kardeşi de yaraladı. Sağ olsun esnaf abimiz Murat Bektaş'ın arkadan vurmasıyla önümüzde düştü biz de gerekeni yaptık. Kardeşlerin birini kalbinden diğerini göğsünden vurmuş. Ben de elinden silahı aldım."
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.