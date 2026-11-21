Olay, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Erzurum'daki Kuyumcular Çarşısı, Taşmağazaları Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli scooterla çarşıya gelen maskeli iki şüpheliden biri, elindeki silahla kuyumcu dükkânına girdi. Silah tehdidiyle iş yeri görevlisinden tezgahtaki altınları poşete koymasını istedi.

Kuyumcuya giren silahlı şüpheliler, iki kardeşi yaraladıktan sonra esnaf tarafından yakalandı. (Fotoğraf: İHA)

GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜLER, AŞAĞI İNDİLER

O sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan kuyumcu sahibi Cem ve Cüneyt Özolti kardeşler, güvenlik kamerasından soygun girişimini fark etti. Hemen aşağı inen kardeşler, silahlı saldırganın hedefi oldu. Şüphelinin açtığı ateş sonucu iki kardeş yaralandı. Kardeşlerden birinin kalp bölgesinden, diğerinin ise göğsünden vurulduğu belirtildi. Kurşunlardan biri kuyumcunun karşısındaki mağazanın camına da isabet etti.

Yaralı kardeşler kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.