Fare zehrini içecek sanıp içti! Siverek'te 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki D.N.Ç., mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek sanarak içti. Genç kız, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içen 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
FARE ZEHRİNİ MEYVE AROMALI İÇECEK ZANNETTİ
Kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşayan D.N.Ç, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
Rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.N.Ç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam