5’inci kattan düşüp ölen Bedriye Naz komşusuna seslenmiş: “Beni kurtar, beni öldürecek”
Mardin’in Midyat ilçesinde 5’inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Bedriye Naz’ın (27) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Levent Naz (31), eşinin kendisini pencereden aşağı attığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Komşuları H.A. ise sanığın olayın ardından kendilerine “Onu aşağı attım” dediğini anlattı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.
Olay, 11 Ağustos'ta Midyat'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katında oturan Bedriye Naz, evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Naz'ın cenazesi, Midyat'ın kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Naz hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
SANIK EŞİNE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ
Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Levent Naz, Bedriye Naz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen sanık, eşine tokat attığını kabul etti. Bedriye Naz'ın tartışma sırasında salona gidip pencereye çıktığını ve onu tutmaya çalıştığını öne süren Levent Naz, suçlamayı reddederek tahliyesini istedi.
Sanık, olay anına ilişkin şunları söyledi:
"Komşumuz H. geldiğinde çocukları alıp aşağı indirmesini istedim. Mutfakta telefonla kardeşim Yusuf'u arayıp durumu anlattığım sırada Bedriye çığlık atarak salona koştu. Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum"
KOMŞUSU, SANIKLA MERDİVENDEKİ KARŞILAŞMASINI ANLATTI
Duruşmada tanık olarak dinlenen alt kat komşusu H.A., Bedriye Naz'ın "Yapma, dur" diye bağırdığını ve çocukların ağladığını duyunca üst kata çıktığını söyledi. Çaldığı kapının ilk anda açılmadığını belirten H.A., polisi arayacağını söylemesi üzerine sanığın kapıyı açtığını anlattı:
"Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi. Çocukları alıp evime indirdim. Kardeşim E. ile tekrar yukarı çıktığımızda merdivende sanıkla karşılaştık. Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım' dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm"
Olayın ardından Levent Naz'ı aracına alan tanık A.A. da sanığın telefonla konuşurken "Çocuklarım yetim kaldı, ben attım" diye bağırdığını duyduğunu ve bunun üzerine onu araçtan indirdiğini söyledi.
ENİŞTESİ, SANIĞIN KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARADIĞINI SÖYLEDİ
Bedriye Naz'ın eniştesi V.D., olay günü saat 19.20 sıralarında sanığın kendisini görüntülü aradığını ve eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini anlattı. Sanığı sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini söylediğini belirten V.D., görüşmeyi ve daha önce eşinden öğrendiği bir olayı şöyle aktardı:
"Sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söyledim. Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı"
Bedriye Naz'ın annesi Mihdiye Çakmak da tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve ailesiyle görüşmesine engel olduğunu belirterek şikâyetçi oldu.
LEVENT NAZ'IN TUTUKLULUĞU SÜRECEK
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguları ve sanığa isnat edilen suçun katalog suçlardan olmasını gerekçe göstererek Levent Naz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyet, avukatların olay yerinde keşif yapılması ve ek delil toplanması taleplerini reddetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için iddia makamına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.
ABLASI, SANIĞA İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTEDİ
Duruşmanın ardından Bedriye Naz'ın yakınları ve ailenin avukatı Gurbet Bilbay, adliye binası önünde açıklama yaptı. Naz'ın ablası Filiz Dilekçi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:
"Kardeşim hayattan koparıldı. Bir anneye daha evlat acısı yaşatıldı. 4 çocuk annesiz bırakıldı. Böyle bir ölümü kabul etmiyoruz. Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz"
Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise şu açıklamayı yaptı:
"Bedriye Naz pencereden atlamadı. Naz, pencereden atıldı. Tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Gerekli suç duyurusunda bulunacağız, eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz"