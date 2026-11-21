Olay, 11 Ağustos'ta Midyat'ın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katında oturan Bedriye Naz, evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Naz'ın cenazesi, Midyat'ın kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

SANIK EŞİNE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ

Midyat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Levent Naz, Bedriye Naz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında olay günü eşinin sosyal medya yazışmalarını gördüğünü ve bu nedenle tartıştıklarını söyleyen sanık, eşine tokat attığını kabul etti. Bedriye Naz'ın tartışma sırasında salona gidip pencereye çıktığını ve onu tutmaya çalıştığını öne süren Levent Naz, suçlamayı reddederek tahliyesini istedi.

Sanık, olay anına ilişkin şunları söyledi:

"Komşumuz H. geldiğinde çocukları alıp aşağı indirmesini istedim. Mutfakta telefonla kardeşim Yusuf'u arayıp durumu anlattığım sırada Bedriye çığlık atarak salona koştu. Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum"