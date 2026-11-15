Karaman FK takım otobüsü alev alev yandı! Futbolcular son anda kurtuldu: Maç ertelendi
TFF 3. Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasına gitmek üzere yola çıktıktan kısa süre sonra alev aldı. Karaman kent merkezine yaklaşırken arızalanan otobüste bulunan futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları son anda tahliye edildi. Yangında otobüs ve spor malzemeleri tamamen yanarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü, deplasman maçı yolculuğunda büyük tehlike atlattı. Bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile karşılaşmaya hazırlanan Karaman FK'nın kafile otobüsü, seyir halindeyken arızalanarak alev aldı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları otobüsten tahliye edilirken, çıkan yangında araç ve içerisindeki spor malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
MAÇA GİDERKEN OTOBÜS ALEV ALDI
Karaman Futbol Kulübü kafilesi, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı karşılaşma için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerinden hareket etti.
Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.
Arızanın ardından araçta yangın çıktı ve alevler kısa sürede otobüsü sardı.
FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ
Otobüsün alev alması üzerine araçta bulunan futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otobüs tamamen yanarken, futbolcuların ve kulübün araçta bulunan spor malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.
TFF KARŞILAŞMAYI ERTELEDİ
Karaman FK'nın yaşadığı olayın ardından bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadı'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. karşılaşması ertelendi.
Karaman Futbol Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada maçın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Karaman kent merkezine yaklaşırken arızalanan otobüste çıkan yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi.
Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarının tahliye edildiği olayda otobüs ve spor malzemeleri tamamen yandı.