TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü, deplasman maçı yolculuğunda büyük tehlike atlattı. Bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile karşılaşmaya hazırlanan Karaman FK'nın kafile otobüsü, seyir halindeyken arızalanarak alev aldı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları otobüsten tahliye edilirken, çıkan yangında araç ve içerisindeki spor malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Karaman FK kafilesini taşıyan otobüs, deplasman yolunda alevlere teslim oldu. (Foto: DHA)

MAÇA GİDERKEN OTOBÜS ALEV ALDI

Karaman Futbol Kulübü kafilesi, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı karşılaşma için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerinden hareket etti.

Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Arızanın ardından araçta yangın çıktı ve alevler kısa sürede otobüsü sardı.