Çankırı'da feci kaza! Araç bariyere çarptı: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak ağır yaralanan anne Hanife İlhan hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.
ARAÇ BARİYERE ÇARPARAK KAZA YAPTI
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.