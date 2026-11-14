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Çankırı'da feci kaza! Araç bariyere çarptı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak ağır yaralanan anne Hanife İlhan hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çankırı'da feci kaza! Araç bariyere çarptı: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

ARAÇ BARİYERE ÇARPARAK KAZA YAPTI

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun kara yolu Kurşunlu ilçesi Çavundur mevkisinde meydana geldi. Murat İlhan'ın kontrolünü kaybettiği 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da araç bariyere çarptı, baba ve kızı hayatını kaybetti. (Foto: DHA)Çankırı'da araç bariyere çarptı, baba ve kızı hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

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