Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki Murat İlhan (39) ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti eşi Hanife İlhan (37) ise ağır yaralandı.

Çankırı'da araç bariyere çarptı, baba ve kızı hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan'ın (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise kurtarılıp, sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.