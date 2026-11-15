Sosyal medyada alışveriş çılgınlığına son! Yeni akımın tek kuralı: Bitirmeden alma
Sosyal medyada yıllardır yeni ürünleri tanıtan alışveriş videolarının yerini bu kez tüketimi azaltmayı hedefleyen akımlar alıyor. De-influencing ve Underconsumption Core'un ardından yeniden gündeme gelen Project Pan, makyaj ve bakım ürünlerini bitirmeden yenisini almamayı teşvik ediyor. Artık başarı, yeni ürün satın almak yerine eldeki ürünleri sonuna kadar kullanmakla ölçülüyor.
Sosyal medyada başarının ölçüsü alışveriş poşetlerine indirgendi. Yeni alınan makyaj malzemeleri, açılan kutular, dolaplara sığmayan kıyafetler ve henüz kullanılmadan yenisiyle değiştirilen ürünler… "Haul" videoları, yani alışveriş gösterileri, tüketimi bir eğlenceye dönüştürdü. Influencer'lar ne alınacağını söylüyor, algoritmalar yeni ürünleri önümüze taşıyor, markalar da bitmeyen lansmanlarla bu döngüyü hızlandırdı.
Sonra ters yönde bir hareket başladı. Önce "De-influencing" adıyla içerik üreticileri takipçilerine bazı ürünleri almamalarını, pahalı alternatifler yerine daha uygun seçenekleri değerlendirmelerini söyledi. 2024'te "Underconsumption Core" adıyla yayılan akım, az eşyayla yaşamanın, eskiyen ayakkabıyı kullanmaya devam etmenin, kıyafeti tamir ettirmenin ve evdeki ürünleri yeniden değerlendirmenin görüntülerini öne çıkardı. Şimdi ise özellikle güzellik dünyasında "Project Pan" yeniden gündemde.
METAL TABAN KRiTERi
Project Pan'ın kuralı basit: Elindeki makyaj ve bakım ürünlerini bitirmeden yenisini alma. "Pan" sözcüğü, pudra ya da far gibi ürünlerin kabındaki metal tabana ulaşmayı anlatıyor. Katılımcılar çekmecelerini boşaltıyor, kaç ürünleri olduğunu sayıyor, bitirdiklerini paylaşıyor. Yani artık sosyal medyada yalnızca yeni alınanlar değil, son damlasına kadar kullanılanlar da gösteriliyor.
Bu değişimin arkasında tek bir neden yok. Artan yaşam maliyeti, ekonomik belirsizlik, çevre kaygısı ve sürekli yeni bir şey satın almaya çağıran dijital dünya aynı noktada buluşuyor. Bir ürünün reklamını görmekle onu satın almak arasındaki mesafe birkaç saniyeye indi. Üstelik çoğu zaman ihtiyaçtan önce arzu üretiliyor: Bir krem bitmeden yenisi, dolap doluyken yeni bir kombin, çalışan telefon eskimeden yeni model…
TÜKETİM PSİKOLOJİSİ: NEDEN ALDIĞIMIZI UNUTUYORUZ
Alışveriş yalnızca ihtiyaç karşılamak değildir. Bazen ödül, bazen stres atma yöntemi, bazen de başkalarıyla aynı dünyada olma arzusudur. Yeni bir ürün almak kısa süreli heyecan yaratır. Ancak bu heyecan çoğu zaman ürünün kendisinden değil, satın alma anından kaynaklanır.
Sosyal medya bu döngüyü hızlandırır. Bir başkasının yeni telefonunu, çantasını, bakım rutinini veya evini gördüğümüzde kendi sahip olduklarımız bir anda eski ve yetersiz görünebilir. Üstelik algoritma, ilgi gösterdiğimiz ürünlerin benzerlerini tekrar tekrar karşımıza çıkarır.
Böylece ihtiyaç, karşılaştırmayla; karşılaştırma da satın alma isteğiyle büyür. "Bende de olmalı" duygusu, "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" sorusunun önüne geçer.
UCUZ ALMAK HER ZAMAN KAZANDIRMAZ
İndirim etiketi, çoklu paket ve "son fırsat" mesajı alışveriş kararını hızlandırır. Oysa kullanılmayacak bir ürünü yüzde 50 indirimle almak da gereksiz harcamadır. İki ürün alana üçüncüsünün bedava olması, ancak üçünün de kullanılacağı durumda avantaj sağlar. Bir başka tuzak da "yedekleme" alışkanlığıdır. Evde üç şampuan varken kampanya gördüğü için iki tane daha almak, tasarruf gibi görünür.
Fakat para erkenden harcanır, depolama ihtiyacı doğar ve bazı ürünler kullanılmadan eskir. Gerçek tasarruf, etiketteki indirim oranıyla değil, ürünün ne kadarının gerçekten kullanıldığıyla ölçülür.
YENİSİNİ ALMA ELİNDEKİNİ BİTİR
Project Pan, güzellik ve kişisel bakım ürünleri üzerinden yayılan bir tüketim meydan okuması. Katılımcılar yıl başında makyaj çantalarını, banyo dolaplarını ve çekmecelerini boşaltıp ellerindeki ürünleri sayıyor. "Hit the pan" denilen aşamada, pudra veya far gibi ürünlerin kabının dibindeki metal tabana ulaşılması hedefleniyor.
BAŞARI GÖSTERGESİ
Kullanıcılar bitirdikleri ürünleri fotoğraflıyor, ilerlemelerini haftalık veya aylık paylaşıyor. Böylece alışveriş yapmak yerine bir ürünü sonuna kadar kullanmak başarı göstergesine dönüşüyor.
BİTİRMEK HER ZAMAN DOĞRU MU?
Hayır. Son kullanma tarihi geçmiş, kokusu veya dokusu değişmiş, cildi tahriş eden ürünler sırf bitsin diye kullanılmamalı. Bilinçli tüketim, sağlığı riske atmak anlamına gelmez.