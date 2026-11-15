Sosyal medyada başarının ölçüsü alışveriş poşetlerine indirgendi. Yeni alınan makyaj malzemeleri, açılan kutular, dolaplara sığmayan kıyafetler ve henüz kullanılmadan yenisiyle değiştirilen ürünler… "Haul" videoları, yani alışveriş gösterileri, tüketimi bir eğlenceye dönüştürdü. Influencer'lar ne alınacağını söylüyor, algoritmalar yeni ürünleri önümüze taşıyor, markalar da bitmeyen lansmanlarla bu döngüyü hızlandırdı.

Sonra ters yönde bir hareket başladı. Önce "De-influencing" adıyla içerik üreticileri takipçilerine bazı ürünleri almamalarını, pahalı alternatifler yerine daha uygun seçenekleri değerlendirmelerini söyledi. 2024'te "Underconsumption Core" adıyla yayılan akım, az eşyayla yaşamanın, eskiyen ayakkabıyı kullanmaya devam etmenin, kıyafeti tamir ettirmenin ve evdeki ürünleri yeniden değerlendirmenin görüntülerini öne çıkardı. Şimdi ise özellikle güzellik dünyasında "Project Pan" yeniden gündemde.

METAL TABAN KRiTERi

Project Pan'ın kuralı basit: Elindeki makyaj ve bakım ürünlerini bitirmeden yenisini alma. "Pan" sözcüğü, pudra ya da far gibi ürünlerin kabındaki metal tabana ulaşmayı anlatıyor. Katılımcılar çekmecelerini boşaltıyor, kaç ürünleri olduğunu sayıyor, bitirdiklerini paylaşıyor. Yani artık sosyal medyada yalnızca yeni alınanlar değil, son damlasına kadar kullanılanlar da gösteriliyor.

Bu değişimin arkasında tek bir neden yok. Artan yaşam maliyeti, ekonomik belirsizlik, çevre kaygısı ve sürekli yeni bir şey satın almaya çağıran dijital dünya aynı noktada buluşuyor. Bir ürünün reklamını görmekle onu satın almak arasındaki mesafe birkaç saniyeye indi. Üstelik çoğu zaman ihtiyaçtan önce arzu üretiliyor: Bir krem bitmeden yenisi, dolap doluyken yeni bir kombin, çalışan telefon eskimeden yeni model…

Kontrolsüz alışverişin yerini bilinçli tüketim anlayışı alıyor.

TÜKETİM PSİKOLOJİSİ: NEDEN ALDIĞIMIZI UNUTUYORUZ

Alışveriş yalnızca ihtiyaç karşılamak değildir. Bazen ödül, bazen stres atma yöntemi, bazen de başkalarıyla aynı dünyada olma arzusudur. Yeni bir ürün almak kısa süreli heyecan yaratır. Ancak bu heyecan çoğu zaman ürünün kendisinden değil, satın alma anından kaynaklanır.

Sosyal medya bu döngüyü hızlandırır. Bir başkasının yeni telefonunu, çantasını, bakım rutinini veya evini gördüğümüzde kendi sahip olduklarımız bir anda eski ve yetersiz görünebilir. Üstelik algoritma, ilgi gösterdiğimiz ürünlerin benzerlerini tekrar tekrar karşımıza çıkarır.

Böylece ihtiyaç, karşılaştırmayla; karşılaştırma da satın alma isteğiyle büyür. "Bende de olmalı" duygusu, "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" sorusunun önüne geçer.