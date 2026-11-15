Arnavutköy'de dehşet anları kameraya yansıdı: Eziyet gören at sokak ortasında yere yığıldı
İstanbul Arnavutköy’de hurdacılık yapan ve alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi, at arabasını çeken genç ata defalarca vurarak eziyet etti. Aldığı darbeler ve yorgunluk nedeniyle güçten düşen hayvan sokak ortasında yere yığılırken, dakikalarca yerde kalan ata mahalle sakinleri ekmek, su ve şeker vererek yardım etti. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, at arabasıyla sokakta ilerleyen 3 kişinin, arabayı çeken ata defalarca vurduğu ve hayvanı zorla yürütmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre hurdacılık yapan ve alkollü oldukları öne sürülen 3 kişinin eziyet ettiği at, bir süre sonra ayakta duramayarak sokak ortasında yere yığıldı. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca yerde kalan hayvanın yardımına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar ata ekmek, su ve şeker vererek yardımcı olmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.
ATA DEFALARCA VURDULAR, HAYVAN SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla mahalle arasında ilerleyen 3 kişi, arabayı çeken ata vurmaya ve hayvanı çekiştirerek yürütmeye başladı. Henüz genç bir at olduğu belirtilen hayvan, gördüğü kötü muamelenin ardından güçlükle ayakta durmaya çalıştı.
Şahısların atı zorlamaya devam ettiği sırada hayvan bir anda yere yığıldı. Yaşananları gören mahalle sakinleri, şahıslara tepki göstererek ata vurmayı bırakmalarını istedi. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı, tartışma ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, at arabasında bulunan 3 kişi üzerinden ekmek kazandıkları hayvana yönelik sert müdahaleleri dikkat çekti. İddiaya göre şahıslar, güçten düşen atı yürütmek için defalarca vurup tekmeledi. Bir süre sonra gücünü kaybederek yere yığılan hayvan, uzun süre ayağa kalkamadı. Atın yerde hareketsiz kaldığını gören mahalle sakinleri ise hayvanın başında toplanarak yardım etmeye çalıştı.
Vatandaşlar, yaklaşık 30-40 dakika yerde kaldığı belirtilen ata ekmek, su ve şeker verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşananlarla ilgili inceleme yaptı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, at arabasındaki 3 kişi polis ekipleri tarafından bölgeden götürülürken, at ise daha sonra olay yerine gelen yakınları tarafından alındı.
"BURAYA GELDİKLERİNDE AT BAYILACAK GİBİ OLDU"
Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Sinan Manav, yaşananları anlatarak şahısların ata yönelik davranışlarına tepki gösterdi. Manav, "Dün akşam burada 3 kişi at arabasıyla aşağıya doğru geliyordu. At daha yavru, tay sayılabilecek bir hayvandı. Buraya geldiklerinde at bayılacak gibi oldu. Buna rağmen hayvana vurmaya başladılar. Biz de komşularla birlikte 'Yapmayın, etmeyin' diyerek müdahale etmeye çalıştık. Adamlar bize de tepki gösterdi, tartışma yaşandı. At bir ara şahlanır gibi oldu, ardından arabanın yanında bayılıp yere yığıldı. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika yerde kaldı. Hayvanın artık yürüyecek hâli yoktu ama hâlâ yürütmeye çalışıyorlardı. Biz burada ata ekmek ve su verdik, komşular da şeker getirdi. Hepimiz hayvana yardımcı olmaya çalıştık" dedi.
"KAFALARI ÇOK GÜZELDİ, POLİS GELİP ÜÇÜNÜ GÖTÜRDÜ"
At arabasındaki kişilerin alkollü veya madde etkisinde olabileceğini öne süren Manav, hayvanın yaşadığı duruma çok üzüldüklerini belirterek, "Şahısların kafaları çok güzeldi. Alkol ya da madde etkisinde olduklarını düşünüyorum. Atın bacakları kilitlenmiş gibiydi, sonunda kendisini yere bıraktı. Polis geldi, üçünü birden alıp götürdü. Atı da daha sonra büyükleri, yakınları geldi, alıp götürdü. Biz hayvansever insanlarız, hayvanları seviyoruz. Böyle bir eziyeti kabul etmek mümkün değil. Bu tür olayların önüne geçilmesi lazım. Hayvanın hiçbir suçu yok. İnsanların hayvanlara böyle davranmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası, at arabasındaki kişilerin hayvana yönelik davranışlarını ve atın yere yığıldığı anları kaydetti. Olay sonrasında mahalle sakinlerinin hayvanın yardımına koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mahalle sakinleri, hayvanlara yönelik kötü muameleye tepki göstererek benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.