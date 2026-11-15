İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, at arabasıyla sokakta ilerleyen 3 kişinin, arabayı çeken ata defalarca vurduğu ve hayvanı zorla yürütmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre hurdacılık yapan ve alkollü oldukları öne sürülen 3 kişinin eziyet ettiği at, bir süre sonra ayakta duramayarak sokak ortasında yere yığıldı. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca yerde kalan hayvanın yardımına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar ata ekmek, su ve şeker vererek yardımcı olmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

ATA DEFALARCA VURDULAR, HAYVAN SOKAK ORTASINDA YERE YIĞILDI

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla mahalle arasında ilerleyen 3 kişi, arabayı çeken ata vurmaya ve hayvanı çekiştirerek yürütmeye başladı. Henüz genç bir at olduğu belirtilen hayvan, gördüğü kötü muamelenin ardından güçlükle ayakta durmaya çalıştı.

Şahısların atı zorlamaya devam ettiği sırada hayvan bir anda yere yığıldı. Yaşananları gören mahalle sakinleri, şahıslara tepki göstererek ata vurmayı bırakmalarını istedi. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı, tartışma ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.