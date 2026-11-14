Kız Kulesi manzarasında poz veren 3 kişi dalgaya yakalandı: O anlar kamerada
İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodos, Üsküdar sahilinde zor anlar yaşattı. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada dev dalganın hedefi oldu. Dalgaların şiddetiyle yere düşen kişilerin yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Üsküdar'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos sırasında sahilde oluşan dev dalgalar nedeniyle ıslandı.Üsküdar'da dev dalgalara yakalandılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.
POZ VERİRKEN DALGA VURDU
Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı.
Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam