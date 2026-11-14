Üsküdar'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos sırasında sahilde oluşan dev dalgalar nedeniyle ıslandı.

Üsküdar'da dev dalgalara yakalandılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.