Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

Esenyurt'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger (61), Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğünü ihbar ettiği öğrenildi. Ülger'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Harun Ülger (61). (Foto: DHA)

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi.

Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken arkadaşı D.A.Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.