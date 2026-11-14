Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, ve çevre illerde hissedildi.

AFAD DUYURDU: BÜYÜKLÜĞÜ 3,9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.