Marmara gece yarısı deprem paniği! Bursa ve çevre illerde hissedildi... AFAD merkez üssünü duyurdu
Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Bursa'nın Mudanya ilçesine 6,42 kilometre uzaklıkta, saat 03.43'te kaydedilen depremin derinliği 13,65 kilometre olarak açıklandı. Bursa ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.
Giriş Tarihi:
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, ve çevre illerde hissedildi.
AFAD DUYURDU: BÜYÜKLÜĞÜ 3,9
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.
Gemlik Körfezi merkezli deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
"Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa) Tarih:2026-11-14 Saat:03:43:59 TSİ Enlem:40.43933 N Boylam:28.85467 E Derinlik:13.65 km"
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS)
Enlem
Boylam
Derinlik
Tip
Büyüklük
Yer
EventID
14-11-2026 07:18:16
34.1417
26.2683
10.76
ML
3.5
Akdeniz
734179
14-11-2026 06:10:21
40.4957
28.7777
7
ML
1.7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.99 km] Armutlu (Yalova)
734178
14-11-2026 05:57:47
39.6392
40.6583
7.05
ML
1.2
Tercan (Erzincan)
734177
14-11-2026 05:47:26
39.1297
29.0152
11.94
ML
2.0
Simav (Kütahya)
734176
14-11-2026 05:39:38
38.2463
38.177
7
ML
1.1
Yeşilyurt (Malatya)
734175
14-11-2026 05:25:45
42.9355
39.572
7
ML
2.6
Karadeniz
734174
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