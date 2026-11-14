Fikriye Turgut katilini o iz ele verdi: Acılı evlattan tüyler ürperten "kaçış ve para" detayları
Samsun'un Terme ilçesinde evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada boğazı kesilerek katledilen ve cansız bedeni ateşe verilen 60 yaşındaki Fikriye Turgut cinayetinde aranan kırmızı bültenli çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı. Acılı kız Aysel Aydemir Yılmaz, şüphelinin olay sonrası sürüsünü satıp yüklü parayla kaçtığını ve elinde yanık izleri olduğunu öne sürdü.
Türkiye'yi sarsan korkunç olay, 21 Mart 2025 tarihinde Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelmişti. Evinde Kur'an-ı Kerim okuyan 60 yaşındaki Fikriye Turgut saldırıya uğramış, boğazı kesilerek öldürüldükten sonra kolundaki 4 bilezik gasp edilip evi ateşe verilmişti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan iki şüpheli beraat ederken, dosyada kilit isim olarak aranan çoban Yusuf Namlı'nın Gürcistan'da yakalandığı bildirildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU, GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI
Dosyaya atanan yeni savcının derinleştirdiği soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'ın Gonio bölgesinde bir pansiyonda kaldıktan sonra Tiflis yönüne hareket ederken emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Namlı'nın Türkiye'ye iade edilmesi için hukuki süreç başlatıldı.
"ANNEM ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA SÜRÜSÜNÜ SATIP KAÇTI"
SABAH'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, katledilen Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, şüpheli Yusuf Namlı hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Yılmaz, Namlı'nın annesinin ölümünden birkaç ay sonra önce sürüsünü sattığını, ardından borç para alarak ailesine bile haber vermeden yüklü miktarda nakitle Gürcistan'a kaçtığını belirtti. Ayrıca, HTS kayıtlarına göre Namlı'nın olay günü maktulün evine 400-500 metre mesafede olduğunu ve 40-50 dakika boyunca ev çevresinde bulunduğunu vurguladı.
Acılı evlat, Namlı'nın sağ elinin üst kısmında ve parmak aralarında yanık izleri bulunduğunu öne sürerek, bu detayın cinayet gecesi yaşanan boğuşma ya da yangınla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.
"BU RESMEN CİNAYET"
Olayın hırsızlık süsü verilmiş bir cinayet olduğunu belirten Yılmaz, "Bence bu resmen cinayet. Çünkü sadece bilezikler alınıyor. Küpe alınmıyor, yüzük alınmıyor. Evde başka altınlar ve paralar da var ama onlar da alınmıyor." şeklinde konuştu.