Müge Anlı’da araştırılıyordu! Fikriye Turgut’un katil zanlıları tutuklandı! Samsun Terme’de boğazını kesip altınlarını almışlardı

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 21:23

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KATİLLER MÜGE ANLI'DA ARAŞTIRILIYORDU

Müge Anlı da, "katil kim?" sorusuna yanıt bulmak için harekete geçti. 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.