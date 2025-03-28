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Müge Anlı'da araştırılıyordu! Fikriye Turgut'un katil zanlıları tutuklandı! Samsun Terme'de boğazını kesip altınlarını almışlardı

Fikriye Turgut eşi Cuma namazına gittiği sırada altınları alınarak ve evi yakılarak cinayete kurban gitti. 60 yaşındaki kadının evinden sadece 4 bileziği alındığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Müge Anlı’da araştırılıyordu! Fikriye Turgut’un katil zanlıları tutuklandı! Samsun Terme’de boğazını kesip altınlarını almışlardı

Olay, saat 15.00 sıralarında Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye Turgut'un eşinin camiye gittiği sırada evine şahıslar girdi.

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı. (DHA)Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı. (DHA)

BOĞAZINI KESİP BİLEZİKLERİ ÇALDILAR

Eve girenler, Fikriye Turgut'un boğazını kesip, kolundaki bilezikleri çaldı. Turgut'un bedenini ateşe veren şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada camiden eve gelen Mustafa Turgut, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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KATİLLER MÜGE ANLI'DA ARAŞTIRILIYORDU

Müge Anlı da, "katil kim?" sorusuna yanıt bulmak için harekete geçti. 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı. (DHA)Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı. (DHA)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan önce yurt dışında bulunduğu tespit edilen E.U. gözaltındaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mümin U. ve Şuayip U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mümin U. ve Şuayip U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi.

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