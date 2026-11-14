Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (Foto: İHA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelendost Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. ve diğer otomobilin sürücüsü K.K. yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan K.K., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar T.S. ve R.S. ise Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.