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Isparta'da korkutan kaza! Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Isparta'da korkutan kaza! Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. (Foto: İHA)Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. (Foto: İHA)

ISPARTA'DA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI
Kaza, saat 00.00 sıralarında D-350 Isparta-Konya kara yolu Kozluçay köyü Dereboğazı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. T.S. idaresindeki 35 DFZ 580 plakalı Kia marka otomobil, Yalvaç istikametinden Şarkikaraağaç yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen K.K. yönetimindeki 32 HT 001 plakalı BMW marka otomobille kavşakta çarpıştı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (Foto: İHA)Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (Foto: İHA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelendost Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü T.S. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. ve diğer otomobilin sürücüsü K.K. yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI
Yaralılardan K.K., Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar T.S. ve R.S. ise Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Foto: İHA)Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Foto: İHA)

Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobiller kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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