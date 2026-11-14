2020 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir süre sonra boşanma kararı almasıyla aile mahkemesinde dava süreci başladı. Yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından tarafların karşılıklı temyiz başvurularıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin dosyada yaptığı detaylı inceleme, boşanma davalarındaki kusur değerlendirmelerine yeni bir boyut kazandırdı.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN TESPİT: 2014 YILININ MESAJLARI Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, yerel mahkeme sürecinde kadına sosyal medyada eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusur yüklendiğini saptadı. Ancak yapılan dijital incelemede, söz konusu mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu, çiftin ise 2020 yılında evlendiği ortaya çıktı. Yargıtay, evlilik tarihinden tam 6 yıl önce gerçekleşen bu mesajlaşmaların doğrudan evlilik birliği içindeki sadakatsizlik veya kusur olarak kadına yüklenemeyeceğine dikkat çekti.