Evlilik öncesi eski mesajları saklamak kusur sayıldı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında kadına kusur olarak yüklenen eski erkek arkadaşı mesajlarının 2014 yılına (evlilikten 6 yıl öncesine) ait olduğunu belirledi. Evlilik öncesi yazışmaların doğrudan kusur olamayacağına hükmeden Yüksek Mahkeme, ancak bu mesajların silinmeyip saklanmasını ayrı bir kusur olarak değerlendirdi.
2020 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir süre sonra boşanma kararı almasıyla aile mahkemesinde dava süreci başladı. Yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından tarafların karşılıklı temyiz başvurularıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin dosyada yaptığı detaylı inceleme, boşanma davalarındaki kusur değerlendirmelerine yeni bir boyut kazandırdı.
YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN TESPİT: 2014 YILININ MESAJLARI
Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, yerel mahkeme sürecinde kadına sosyal medyada eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusur yüklendiğini saptadı. Ancak yapılan dijital incelemede, söz konusu mesaj kayıtlarının 2014 yılına ait olduğu, çiftin ise 2020 yılında evlendiği ortaya çıktı.
Yargıtay, evlilik tarihinden tam 6 yıl önce gerçekleşen bu mesajlaşmaların doğrudan evlilik birliği içindeki sadakatsizlik veya kusur olarak kadına yüklenemeyeceğine dikkat çekti.
ESKİ MESAJLARI SAKLAMAK KUSUR KABUL EDİLDİ
Eski tarihli mesajların doğrudan kusur sayılamayacağını belirten Daire, olayda kritik bir detayın altını çizdi. Kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmeyerek saklamasını ayrı bir kusur olarak değerlendiren Yüksek Mahkeme kararında şu görüşlere yer verildi:
Kadının eski yazışmaları telefonunda veya dijital ortamda muhafaza etmesi kusurlu bir davranış olarak kabul edildi.
Tarafların diğer kusurlu davranışları da göz önüne alınarak "eşit kusurlu" oldukları yönündeki yerel mahkeme ve istinaf değerlendirmesi yerinde bulundu.
Her iki tarafın temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.