İstanbul deniz trafiğinde tehlikeli bir an yaşandı. Zeytinburnu açıklarında demirli bulunan kargo gemilerinin sürtüşmesiyle sonuçlanan olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.

RASHA'nın attığı demirin henüz bilinmeyen bir nedenle tutunamaması üzerine gemi sürüklenmeye başladı. Demirini yeniden almak amacıyla manevra yaptığı esnada, bölgede demirli bulunan UST ILIMSK isimli gemiye sürttü.

YARALI YOK, SÜREÇ LİMAN BAŞKANLIĞINDA

Yaşanan sürtme olayının ardından her iki gemiden de herhangi bir acil yardım (sos) talebinde bulunulmadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası her iki gemide de maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Gemilerin bundan sonraki hareket tarzını ve seyrini, İstanbul Bölge Liman Başkanlığının vereceği talimatlar belirleyecek.