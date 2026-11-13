Çanakkale Boğazı çift yönlü kapatıldı: 90 kilometrelik lodos engeli
Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre boğaz, saat 16.45 itibarıyla çift yönlü olarak geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı saatteki hızı zamana zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle çift yönlü trafiğe kapanacak.
Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometreyi bulacağı yer aldı.
SAAT 16.45 İTİBARIYLA ÇİFT YÖNLÜ KAPATMA KARARI
Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatılacak.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
Şiddetli lodosun etkisini kaybetmesine kadar geçişlerin kontrollü olarak kapalı kalacağı belirtilirken, denizcilerin ve feribot seferi yapacak hatların güncel duyuruları takip etmesi istendi.