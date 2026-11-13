Çanakkale Boğazı saatteki hızı zamana zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibariyle çift yönlü trafiğe kapanacak.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometreyi bulacağı yer aldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki trafik çift yönlü olarak kapatıldı. (Foto: İHA) SAAT 16.45 İTİBARIYLA ÇİFT YÖNLÜ KAPATMA KARARI Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatılacak. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.