Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Otomobil TIR ile İETT otobüsü arasında sıkıştı
İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında otomobil iki aracın arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giriş Tarihi:
Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kazada otomobil iki aracın arasında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar Gelecek...
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam