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Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Otomobil TIR ile İETT otobüsü arasında sıkıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı trafik kazasında otomobil iki aracın arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Otomobil TIR ile İETT otobüsü arasında sıkıştı

Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsünün karıştığı kazada otomobil iki aracın arasında kaldı.

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Otomobil TIR ile İETT otobüsü arasında sıkıştı-2

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar Gelecek...

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