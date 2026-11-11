Sultangazi'de, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, Hayrunnisa ile 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa'nın yaşadığı korku dolu anlar çocuk kamerasına yansıdı.

Annesine sürpriz yaparken evi yaktı

ANNELERİNE SÜRPRİZ YEMEK HAZIRLIYORLARDI

Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla yangın çıktı.