Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan şahsı merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu. Açıklamaları şüpheli bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Binada mahsur kalan adam kurtarıldı

BULUNDUĞU YERDEN ÇIKAMADIĞINI SÖYLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, içeride mahsur kaldığını belirterek pencereye çıktı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen şahıs, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.