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Arnavutköy'de ilginç olay: "Oturmaya geldim, sonra beni unuttular" dedi! STK bürosunda mahsur kalan şahıs polise götürüldü

İstanbul Arnavutköy’de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyerek pencereden yardım isteyen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. "Oturmaya geldim, unuttular" diyen şahsın açıklamaları şüpheli bulununca polis merkezine götürüldü.

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Arnavutköy'de ilginç olay: "Oturmaya geldim, sonra beni unuttular" dedi! STK bürosunda mahsur kalan şahıs polise götürüldü

Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan şahsı merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu. Açıklamaları şüpheli bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

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BULUNDUĞU YERDEN ÇIKAMADIĞINI SÖYLEDİ
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, içeride mahsur kaldığını belirterek pencereye çıktı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen şahıs, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.

Arnavutköy’de bir şahıs, sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyerek pencereden yardım istedi. (Foto: İHA)Arnavutköy’de bir şahıs, sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyerek pencereden yardım istedi. (Foto: İHA)

İTFAİYE MERDİVENLE KURTARDI
Pencereden yardım isteyen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.

"BEN BURAYA OTURMAYA GELDİM, SONRA BENİ UNUTTULAR"
Kurtarma çalışmasının ardından olayın ilginç ayrıntısı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kim olduğunu ve büroda neden bulunduğunu sorduğu kişi, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" yanıtını verdi. Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine ekipler durumdan şüphelendi. Şahsın açıklamalarının ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

Şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. (Foto: İHA)Şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. (Foto: İHA)

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan kişiyle görüştü. Kimlik bilgilerinin doğrulanması ve büroda bulunma nedeninin araştırılması amacıyla şahıs, polis merkezine götürüldü.

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