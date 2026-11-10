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Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde

İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde sokak ortasında yürüyen 3 kişi, plakası alınamayan motosikletle gelen kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sükunet, korkunç bir silahlı saldırıyla bölündü. Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz saldırganlar hedef aldıkları kişilere kurşun yağdırdı. Çevrede büyük panik ve korkuya neden olan kanlı olayda üç kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikletle izlerini kaybettirdi.

Video Oynatma İkonu Eyüpsultan'da silahlı saldırı 3 yaralı

Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti. (Foto: DHA)Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti. (Foto: DHA)

MOTOSİKLETLİ PUSU VE KAÇIŞ ANI

Olayın tanıklarının ifadelerine ve polisin ilk tespitlerine göre dehşet gecesi şöyle gelişti:

Plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletle olay yerine gelen kişi ya da kişiler, sokak üzerinde bulunan 3 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle ardı ardına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı.

Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. (Foto: DHA)Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. (Foto: DHA)

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak giriş ve çıkışlarını şeritle kapatarak delil avı başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, motosikletli saldırganların yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.

Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde-4

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Eyüpsultan'ı ayağa kaldıran bu silahlı saldırının faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde-6 Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde-7 Eyüpsultan'da açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı! Polis kaçan motosikletli şüphelilerin peşinde-8
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