İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sükunet, korkunç bir silahlı saldırıyla bölündü. Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz saldırganlar hedef aldıkları kişilere kurşun yağdırdı. Çevrede büyük panik ve korkuya neden olan kanlı olayda üç kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikletle izlerini kaybettirdi.

Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti. (Foto: DHA)

MOTOSİKLETLİ PUSU VE KAÇIŞ ANI

Olayın tanıklarının ifadelerine ve polisin ilk tespitlerine göre dehşet gecesi şöyle gelişti:

Plakası henüz belirlenemeyen bir motosikletle olay yerine gelen kişi ya da kişiler, sokak üzerinde bulunan 3 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle ardı ardına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı.