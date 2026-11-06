Öldürülen öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı! Kuzeni adalet çağrısı yaptı: Deli raporu verilmesin
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamda öldürülen öğretmen Hilal Mete, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acı haberi alır almaz İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelen kuzeni Veysel Erbay, yaşadıkları büyük şoku anlattı. Katliam zanlısı Arif Sefa Özdemir'in cezasız kalmamasını isteyen Erbay, "Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz. Devletimize güveniyoruz, adaletin tecelli etmesini istiyoruz" sözleriyle adalet çağrısında bulundu.
Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete, son yolculuğuna uğurlandı.
İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyündeki ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Hilal Mete'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezindeki Paşa Camisi'ne getirildi.Hilal öğretmenin cenazesinde yürek yakan anlar
Tabutun yanına gelen Hilal Mete'nin eşi ve yakınları, gözyaşı döktü. Aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.
Mete'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip, Afyonkarahisar Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Mete'nin yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Yukarıtandır Köyü Ortaokulu'nda bugün eğitime ara verildiği öğrenildi.
KATİLE EN AĞIR CEZA VERİLSİN
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü katliamda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete'nin kuzeni Veysel Erbay, cenaze töreninde konuştu. Haberi alır almaz İstanbul'dan yola çıktıklarını belirten Erbay, zanlıya rapor verilmesini istemediklerini ve devletin en ağır cezayı vermesini beklediklerini söyledi.
İhsaniye ilçesinde cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir'in pompalı tüfekle art arda gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine katılan yakınlarının acısı ve öfkesi tazeliğini koruyor. Katledilen öğretmenin kuzeni Veysel Erbay, aldıkları acı haberle derin bir şok yaşadıklarını ifade etti.
"HABERİ DUYDUK, İSTANBUL'DAN ATLAYIP GELDİK"
Büyük bir şok içinde olduklarını dile getiren Veysel Erbay, "Kuzeni oluyoruz. İstanbul'dan çok kişi geldik buraya. Bir anda şok olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acımız çok taze. Bir anda telefon geldi, bir haber duyduk, atlayıp geldik. Öğretmendir; öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur. Devlet de makamını bayrağıyla vermiştir. Tabii sadece bayrak asmakla bitmiyor, devletimiz gerekeni yapar. Biz devletimizin arkasındayız, devletimiz de bizim arkamızda duracaktır" dedi.
"DELİ RAPORU VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"
Zanlının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Erbay, "Yüreğimize su serpilmedi. Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz. Olay sonrası jandarmaya da söyledik ancak 'Bu artık devletin elinde, gereken yapılacak' dediler. Devletimize güveniyoruz, adaletin tecelli etmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.