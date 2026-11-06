Hilal Mete'nin eşini gözyaşlarına boğuldu. (Foto: İHA)

"HABERİ DUYDUK, İSTANBUL'DAN ATLAYIP GELDİK"



Büyük bir şok içinde olduklarını dile getiren Veysel Erbay, "Kuzeni oluyoruz. İstanbul'dan çok kişi geldik buraya. Bir anda şok olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acımız çok taze. Bir anda telefon geldi, bir haber duyduk, atlayıp geldik. Öğretmendir; öğretmen olarak öldüyse şehit olmuştur. Devlet de makamını bayrağıyla vermiştir. Tabii sadece bayrak asmakla bitmiyor, devletimiz gerekeni yapar. Biz devletimizin arkasındayız, devletimiz de bizim arkamızda duracaktır" dedi.