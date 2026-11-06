Beylikdüzü’nde bakımevinde şiddet! Hastaya tüküren personelden pes dedirten savunma
İstanbul Beylikdüzü’nde, alzaymır ve demans bakım merkezindeki iki hastaya personel tarafından şiddet uygulandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, hastalardan birinin itilerek yaralandığı, diğerine ise tükürüldüğüne ilişkin görüntülerin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden birinin “Hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum” savunması dikkat çekti. İki personel hakkında farklı sürelerde hapis cezası istendi.
Beylikdüzü'nde 8 Mayıs'ta bir alzaymır ve demans bakım merkezinde Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere'nin (79) personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere "mağdur", bakım merkezinde çalışan Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
BİR HASTAYA İTME, DİĞERİNE TÜKÜRME İDDİASI
İddianamede, mağdurların bakım merkezinde kaldıkları, şüphelilerin de aynı kurumda çalıştıkları kaydedildi.
Şüpheli Sudenaz M.'nin 27 Nisan 2026'da Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanmasına neden olduğu aktarıldı. Diğer şüpheli Banu Z.'nin ise Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne ilişkin görüntülerin mevcut olduğu belirtildi.
"TÜKÜRÜYORMUŞ GİBİ YAPTIM AMA TÜKÜRMEDİM"
İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Banu Z., suçlamayı reddederek şunları söyledi:
"Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"
"HAFİF BİR ŞEKİLDE İTTİRDİM" SAVUNMASI
Şüpheli Sudenaz M. ise savcılık ifadesinde, hastayı yerine oturması için ittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm"
HASTALIKLARI NEDENİYLE YAŞANANLARI ANLATAMADILAR
İddianamede, iki mağdurun da olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezine sevk edildiği bildirildi.
Mağdurların, hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamadıkları için beyanlarının alınamadığı belirtildi. Savcılık, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri kanaatine vardı.
İKİ PERSONEL HAKKINDA HAPİS TALEBİ
Savcılık, Banu Z. hakkında "ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Sudenaz M. hakkında ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.