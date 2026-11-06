Beylikdüzü'nde 8 Mayıs'ta bir alzaymır ve demans bakım merkezinde Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere'nin (79) personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere "mağdur", bakım merkezinde çalışan Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Alzheimer hastasına tükürme iddiası! Şüpheliden “Eğlendirmek istedim” savunması. BİR HASTAYA İTME, DİĞERİNE TÜKÜRME İDDİASI İddianamede, mağdurların bakım merkezinde kaldıkları, şüphelilerin de aynı kurumda çalıştıkları kaydedildi. Şüpheli Sudenaz M.'nin 27 Nisan 2026'da Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanmasına neden olduğu aktarıldı. Diğer şüpheli Banu Z.'nin ise Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne ilişkin görüntülerin mevcut olduğu belirtildi. "TÜKÜRÜYORMUŞ GİBİ YAPTIM AMA TÜKÜRMEDİM" İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Banu Z., suçlamayı reddederek şunları söyledi: "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"