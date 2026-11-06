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Başakşehir TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: 3 şerit trafiğe kapandı, yaralılar var

Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkisinde devrilen TIR nedeniyle yolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

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Başakşehir TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: 3 şerit trafiğe kapandı, yaralılar var

Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi.

YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

3 şerit trafiğe kapatıldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Olay yerine polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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