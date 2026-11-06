Başakşehir TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: 3 şerit trafiğe kapandı, yaralılar var
Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkisinde devrilen TIR nedeniyle yolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
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Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi.
YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
3 şerit trafiğe kapatıldı.
Olay yerine polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam