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Beykoz açıklarında korkutan kaza: Çelik yüklü gemi karaya oturdu, 13 personel kurtarıldı

Kocaeli'den Ukrayna'ya giderken Beykoz Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayıp karaya oturan 97 metre uzunluğundaki çelik yüklü "BYB OTHELLO" kuru yük gemisi dronla görüntülendi. Ağır hava şartları nedeniyle gemide mahsur kalan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin varagele sistemiyle güvenli şekilde karaya tahliye edildi.

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Beykoz açıklarında korkutan kaza: Çelik yüklü gemi karaya oturdu, 13 personel kurtarıldı

Beykoz açıklarında "BYB OTHELLO" isimli çelik yüklü gemi, makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

13 PERSONEL KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan 13 personel, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Bölgeye kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. (Foto: DHA)Bölgeye kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. (Foto: DHA)

SABAH SAATLERİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ


Beykoz Anadolu Feneri açıklarında Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayarak Beykoz Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, dronla görüntülendi.

97 metre uzunluğundaki ʺBYB OTHELLOʺ isimli kuru yük gemisi. (Foto: DHA)97 metre uzunluğundaki ʺBYB OTHELLOʺ isimli kuru yük gemisi. (Foto: DHA)

Dün yaşanan olayda, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemide mahsur kalan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından varagele sistemiyle güvenli şekilde karaya tahliye edilmişti. Karaya oturan geminin son durumu gündüz saatlerinde havadan kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Karaya oturan geminin son hali görüntülendi

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