Üsküdar'da 4 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve sosyal medya ünlüsü Merve Veziroğlu Yıldırım (33) ile eşi Yunus Yıldırım (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşini 58 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım, daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım ise çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Yıldırım'ı, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.