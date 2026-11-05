Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış can aldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dereler taştı. Özerli Mahallesi'nde yağmurlu havada dereye düşen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, sel sularına kapıldı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, küçük çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta buldu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Cihan'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti. (Foto: DHA) YAĞMURLU HAVADA DEREYE DÜŞTÜ Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Özerli Mahallesi'nde faciaya neden oldu. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, yağmurlu havada dereye düştü. Sel sularına kapılan küçük çocuk, akıntıya sürüklendi. Olayı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. EKİPLER SEFERBER OLDU! 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel sularına kapılan Cihan'ı bulmak için çalışma başlatan ekipler, küçük çocuğa dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan Cihan'ın bilincinin kapalı olduğu belirlendi.