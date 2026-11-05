Hatay'da sel sularına kapılan 3'üncü sınıf öğrencisinden acı haber
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış faciaya yol açtı. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, yağmurlu havada dereye düşerek sel sularına kapıldı. Ekiplerin düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bilinci kapalı halde bulduğu küçük Cihan'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cihan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış can aldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dereler taştı. Özerli Mahallesi'nde yağmurlu havada dereye düşen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, sel sularına kapıldı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, küçük çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta buldu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Cihan'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YAĞMURLU HAVADA DEREYE DÜŞTÜ
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Özerli Mahallesi'nde faciaya neden oldu. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, yağmurlu havada dereye düştü. Sel sularına kapılan küçük çocuk, akıntıya sürüklendi.
Olayı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
EKİPLER SEFERBER OLDU! 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel sularına kapılan Cihan'ı bulmak için çalışma başlatan ekipler, küçük çocuğa dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaştı.
Sudan çıkarılan Cihan'ın bilincinin kapalı olduğu belirlendi.
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Cihan Basatemir'e sağlık görevlileri müdahale etti. Kalbi duran küçük çocuk, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.
Cihan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KÜÇÜK CİHAN'DAN ACI HABER GELDİ
Hastanede tedavi altına alınan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir'den acı haber geldi. Duran kalbi yeniden çalıştırılmasına rağmen hayati tehlikeyi atlatamayan küçük Cihan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Cihan Basatemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
ŞİDDETLİ SAĞANAK DERELERİ TAŞIRDI
Öte yandan Dörtyol ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken, derelerde taşkınlar meydana geldi.