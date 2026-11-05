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Beşiktaş'ta toprak kayması paniği! Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ortaköy Mahallesi’ndeki Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı. Daha önce yıkılan istinat duvarında yaşanan kaymanın ardından ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Beşiktaş'ta toprak kayması paniği! Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yıkılan istinat duvarında yeniden toprak kayması yaşandı.

Beşiktaş'ta toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılan Portakal Yokuşu'nda ekipler çalışma başlattı. (Fotoğraf: DHA)Beşiktaş'ta toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılan Portakal Yokuşu'nda ekipler çalışma başlattı. (Fotoğraf: DHA)

Toprağın yola doğru dolması üzerine cadde, tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Beşiktaş'ta toprak kayması paniği! Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı-3

TRAFİK FARKLI GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak araç trafiğini farklı güzergahlara yönlendirdi.

Beşiktaş'ta toprak kayması paniği! Portakal Yokuşu araç trafiğine kapatıldı-4

Belediye ekipleri de caddeye şerit çekerek önlem aldı. Bölgede temizlik ve yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

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